Денис Пушилин поручил уменьшить очереди в госучреждениях ДНР

Глава Республики поручил главам городов и районов рассмотреть проблему с очередями в госучреждениях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поручил главам городов и районов проработать качество предоставления услуг в госучреждениях. Жители региона продолжают жаловаться на длинные очереди, которые необходимо выстаивать ради получения справок. Об этом Денис Пушилин рассказал по итогам еженедельного оперативного совещания.

— Те, кто отвечает за оформление документов, должны думать, как им упростить эти процедуры, а не вынуждать обратившихся выстаивать часами за очередной справкой. Поручил главам администраций проверить, в каких условиях люди получают документы, и доложить, что можно и нужно сделать для улучшения качества предоставления услуг, — отметил глава региона.

Тем временем жители Мариуполя пожаловались на очереди в банках, почтовых отделениях и представительствах Соцфонда. Власти города проведут с учреждениями консультации по поводу улучшения качества приема граждан.

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