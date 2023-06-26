В Донецке перебои с электричеством из-за сильного ливня с грозой и шквальным ветром

В Донецке перебои электричеством из-за сильного ливня
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сильный ливень и шквальный ветер вызвал значительные перебои с электричеством в столице ДНР. Сейчас многие районы города уже больше часа находятся без электроэнергии.
По информации пресс-службы Министерства угля и энергетики ДНР без напряжения в Донецке находится 180 трансформаторных подстанций и 24 500 бытовых абонентов.
- В результате неблагоприятных погодных условий в 13:11 в Донецке обесточен ряд подстанций, без напряжения 180 трансформаторных подстанций, 24 500 бытовых абонентов, - отмечают в ведомстве.
Там добавили, что речь идет о Ворошиловском, Ленинском, Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка. Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение потребителей.
Напомним, ранее в ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света. Отключения электроэнергии произошло из-за обстрелов и последствий непогоды.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света
Отключения электроэнергии произошло из-за обстрелов и последствий непогоды (подробнее)