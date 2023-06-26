В Донецке перебои с электричеством из-за сильного ливня с грозой и шквальным ветром

В Донецке перебои электричеством из-за сильного ливня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильный ливень и шквальный ветер вызвал значительные перебои с электричеством в столице ДНР. Сейчас многие районы города уже больше часа находятся без электроэнергии.

По информации пресс-службы Министерства угля и энергетики ДНР без напряжения в Донецке находится 180 трансформаторных подстанций и 24 500 бытовых абонентов.

- В результате неблагоприятных погодных условий в 13:11 в Донецке обесточен ряд подстанций, без напряжения 180 трансформаторных подстанций, 24 500 бытовых абонентов, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что речь идет о Ворошиловском, Ленинском, Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка. Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение потребителей.

Напомним, ранее в ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света. Отключения электроэнергии произошло из-за обстрелов и последствий непогоды.

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