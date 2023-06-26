Врио Главы Республики Денис Пушилин отметил, что необходимо Правительству ДНР активизировать работу по контролю над ценами на продукты

Правительство ДНР продолжит работу по контролю над ценами на продукты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с Правительством и местными властями поручил активизировать работу по контролю над ценами на продукты. По его словам, необходимо уверенно предавать огласке все обнаруженные нарушения и указывать недобросовестных торговцев.

- Рост цен. Люди жалуются на недостаточный контроль за их ростом. Поручил Правительству активизировать работу Штаба по контролю над ценами, подключиться к этому вопросу главам администраций. Также необходимо придать импульс работе «Народного контроля», рейды которого освещаются в прессе. Нужно смело предавать огласке все выявленные нарушения и указывать недобросовестных торговцев, - написал Глава ДНР в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин добавил, что люди жалуются на завышение цен в аптеках. Поэтому региональному Минздраву поручено провести проверку цен на лекарства.

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