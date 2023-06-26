Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 11:31

Врио Главы Республики Денис Пушилин отметил, что необходимо Правительству ДНР активизировать работу по контролю над ценами на продукты

Необходимо уверенно предавать огласке все обнаруженные нарушения
Владислав ГУЩИН
Правительство ДНР продолжит работу по контролю над ценами на продукты

Правительство ДНР продолжит работу по контролю над ценами на продукты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с Правительством и местными властями поручил активизировать работу по контролю над ценами на продукты. По его словам, необходимо уверенно предавать огласке все обнаруженные нарушения и указывать недобросовестных торговцев.

- Рост цен. Люди жалуются на недостаточный контроль за их ростом. Поручил Правительству активизировать работу Штаба по контролю над ценами, подключиться к этому вопросу главам администраций. Также необходимо придать импульс работе «Народного контроля», рейды которого освещаются в прессе. Нужно смело предавать огласке все выявленные нарушения и указывать недобросовестных торговцев, - написал Глава ДНР в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин добавил, что люди жалуются на завышение цен в аптеках. Поэтому региональному Минздраву поручено провести проверку цен на лекарства.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Российские войска улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении

За последние несколько дней российские бойцы продвинулись вперед (подробнее)