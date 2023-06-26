Денис Пушилин: Российские войска улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении

ВС РФ улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24» заявил, что вооруженные силы Российской Федерации за последние несколько дней значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.

- За последние дни есть существенное улучшение наших позиций. Ребята действуют в непростых условиях — с учетом сложности местности, с учетом лесов, которые там расположены, но научились с этим работать, поэтому продвигаются вперед, - сказал Пушилин.

Он добавил, что российским подразделениям удалось улучшить свои позиции на Авдеевском направлении.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что украинские войска продолжают попытки прощупывать оборону по флангам Артемовска. По его словам, все эти атаки противника были безуспешными. Также взятие укрепрайона «Зверинец» на Марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки российские войска отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла более 430 человек личного состава (подробнее)