Пушилин заявил, что жители ДНР осуществили мечту первого Главы Республики Захарченко

Сегодня именем Александра Захарченко названы улицы и площади в разных уголках России. Фото: ОД ДР

В Донецкой Народной Республике чтут память первого Главы Республики, Героя ДНР Александра Захарченко, которому сегодня могло бы исполниться 47 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале нынешний руководитель региона Денис Пушилин.

Он заявил, что жители края осуществили мечту Захарченко и вернули Донбасс в состав России.

- Александр Владимирович неуклонно защищал интересы Донбасса, боролся за свободу Республики. Он был наглядным примером стального донбасского характера, истинным лидером, настоящим патриотом своей страны. Мы осуществили мечту Александра Захарченко - Донбасс вернулся домой в Россию. Жаль, что он не дожил до этого исторического момента. Дело его живет! - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, что Александр Захарченко одержал победу на выборах Главы ДНР 2 ноября 2014 года, командовал подразделением ополчения ДНР «Оплот». Был неоднократно ранен. Награжден Золотой звездой Героя Республики и рядом других наград. Генерал-майор.

Первый Глава ДНР был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка.

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