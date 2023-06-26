Коронавирусом в ДНР за прошлую неделю заболели 46 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 20 июня по 26 июня в Донецкой Народной Республике выявили 46 случаев заболевания коронавирусом. Также за прошлую неделю выздоровели 14 человек. Об этом сообщает Минздрав ДНР.

- За неделю выявлено 53 случая пневмоний. Из них госпитализировано 37 человек. Всего с 31 марта 2020 года по 09:00 26 июня 2023 года инфицированных COVID-19 на территории ДНР – 184 041, - рассказали в ведомстве.

Также специалисты отмечают, что в стационарных отделениях находится 91 человек. На амбулаторном лечении 71, летальных случаев в ДНР с 2020 года было 10 500. Выздоровели от коронавируса 156 099, а за прошедшую неделю – 14.

Минздрав ДНР рекомендует соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации, чтобы не допустить распространения болезни. В ведомстве добавили, что вакцинация - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих.

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