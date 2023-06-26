В ДНР из-за обстрелов ВСУ повреждено более 70 корпусных объектов спорта Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике повреждено более 70 корпусных объектов спорта из-за обстрелов вооруженных формирований Украины. Сейчас восстановительные работы проходят на 22 спортивных объектах. Об этом ДАН рассказал исполняющий обязанности министра спорта и туризма Республики Юрий Мартынов.

- На территории ДНР, в том числе на освобожденной территории, в результате военной агрессии со стороны вооруженных украинских формирований получили повреждения различной степени более 70 корпусных объектов спорта. Благодаря усилиям субъектов РФ и администраций городов/районов в 2022 году полностью восстановлено 19 объектов спорта, в отношении 22 на сегодняшний день начаты ремонтно-восстановительные работы, - рассказал руководитель ведомства.

Юрий Мартынов добавил, что в 2023 году планируют построить четыре новых спортивных объекта. Также до конца 2025 года в планах восстановить 21 объект спорта и создать 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Напомним, что Минспорта России поможет создать в Республике семь физкультурно-оздоровительных комплексов. Также в этом году в Республике восстановят 12 поврежденных физкультурных сооружений.

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