С начала июня перехватывающая парковка в Новоазовском районе приняла более тысячи большегрузов

Перехватывающая парковка в Новоазовском районе приняла более тысячи большегрузов

С начала июня 2023 года перехватывающая парковка в Новоазовском районе приняла порядка тысячи большегрузных автомобилей. Работу парковки проверил Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.

- Заехал на перехватывающую парковку с ответственным заместителем Артемом Бафановым. Переговорил с сотрудниками ГУП ДНР «Логистический центр». Площадка работает в штатном режиме. Круглосуточно функционирует вся необходимая инфраструктура для удобства водителей, есть служба охраны, - отметил Тужилин.

Министр транспорта добавил, что несколько дней площадка не сильно загружена, поскольку пункт пропуска «Весело-Вознесенка» оперативно пропускает транспорт. Все службы на парковке работают слажено.

Напомним, ранее Минтранс ДНР сообщил, что автовокзалы и автостанции Республики работают в штатном режиме. Автобусные маршруты ходят в рабочем режиме. Также в Республике продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги, связывающей пункты пропуска «Мариновка» и «Успенка». Сейчас оренбургские дорожники выполнили порядка 40% от запланированного объема.

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