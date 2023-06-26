Ребенок пострадал при пожаре в девятиэтажном доме в Горловке

Пожар произошел 26 июня в Никитовском районе. Фото: МЧС ДНР

В Горловке произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадали несколько жильцов, в том числе ребенок. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что инцидент был зафиксирован 26 июня в Никитовском районе по улице Болотникова. Там загорелись балконы в высотном доме с третьего по пятый этаж.

- В результате пожара пострадало три человека: мужчина 1997 года рождения, ребенок 2018 года рождения, женщина 1932 года рождения, от госпитализации отказались, - заявили в ведомстве.

Сообщается, что сейчас специалисты выясняют причину, по которой произошел пожар. От МЧС ДНР для его тушения привлекались 3 единицы спецтехники и 9 человек личного состава.

Тем временем в Макеевке обнаружили в водоеме тело мужчины. Водолазы извлекли погибшего на берег и передали его полиции.

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