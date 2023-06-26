В Донецке за неделю появились на свет 48 малышей

Юным дончанам и их родителям желают крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке за прошедшую неделю родились 48 малышей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в этот раз девочки сравнялись по рождаемости с мальчиками.

- В период с 19 по 25 июня в нашем городе появились на свет 48 малышей: 24 девочки и 24 мальчика, - проинформировал мэр.

Градоначальник пожелал малышам и их родителям крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой.

Напомним, в Донецке к концу текущего года построят перинатальный центр, где будут оказывать высокотехнологическую помощь беременным с самой сложной патологией и выхаживать недоношенных детей. Новый медицинский центр рассчитан на 140 мест, его оснастят самым современным и передовым оборудованием. Медцентр строят по поручению Президента России Владимира Путина. Работать в нем будут местные специалисты. Для этого проводят работу с Донецким национальным медицинским университетом и с профтехучилищами. Цель - не перевести сотрудников из других больниц, а набрать новых грамотных людей.

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