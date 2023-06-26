В Макеевке обнаружили в водоеме тело мужчины

Гибель человека на воде была зафиксирована 25 июня по улице Тюленина. Фото (архив): МВД ДНР

В Горняцком районе Макеевки в одном из местных водоемов обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что гибель человека на воде была зафиксирована 25 июня по улице Тюленина. Для извлечения тела из воды ведомство привлекло водолазов.

- Водолазами группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР обнаружено и извлечено на берег тело мужчины 1983 года рождения, - рассказали в министерстве.

Сообщается также, что погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Для проведения работ от МЧС ДНР привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава.

Тем временем в Мариуполе водитель легкового автомобиля столкнулся с самосвалом. Мужчину пришлось деблокировать из машины с помощью гидравлического инструмента.

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