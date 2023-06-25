Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» привезла гумпомощь в отдаленные села ДНР. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» при поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса доставили гуманитарный груз для жителей отдаленных сел Волновахского района ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной Милиции ДНР.

- Вещи и обувь, бытовая химия, средства личной гигиены и продуктовые наборы доставили в села Прохоровка, Чечерино и Малая Игнатьевка, - рассказала представитель Международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» Юлия Гончарова.

Ранее сообщалось, что фонд География Сердца и межрегиональная общественная организация Вече при содействии 1 Донецкого армейского корпуса доставили медицинское оборудование в Иловайскую узловую больницу. Врачам было передано: медицинское оборудование, а также медикаменты. Это оборудование поможет нашим врачам в более качественном лечении граждан.

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