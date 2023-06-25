Пропускной пункт «Мариновка» между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме

Пропускные пункты «Успенка» и «Мариновка» работают в штатном режиме. Фото: Минтранс ДНР

Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин сообщил, что пропускной пункт «Мариновка» работает в штатном режиме.

- Сегодня работаю по объезду дорожных объектов, заехал также на пункты пропуска. Пункт пропуска «Мариновка» работает в штатном режиме. Никаких новых дополнительных ограничений нет. Все работает в том порядке, который мы привыкли видеть до тех событий, которые случились вчера, - рассказал Владимир Тужилин.

Ранее министр сообщал, что пункт пропуска «Успенка» также работает в штатном режиме.

В Республике продолжается капитальный ремонт дороги, связывающей пункты пропуска «Мариновка» и «Успенка». Сейчас оренбургские дорожники выполнили порядка 40% от запланированного объема, идет ремонт трассы «Калиновое-Квашино».

Также сегодня сообщалось, что все автовокзалы и автостанции Республики работают в штатном режиме.

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