СЦКК ДНР: Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до пяти человек

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка ВСУ выросло до пяти человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Число пострадавших в результате обстрела вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка возросло до пяти человек. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Ранения получили пять гражданских лиц: парень 2005 года рождения, мужчины 1973, 1999, 2000 года рождения и женщина 1985 года рождения, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в результате украинского обстрела города в 13:20 ранение получила женщина 1956 года рождения.

Напомним, ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка погиб человек. Также в 16:40 из населенного пункта Красноармейск украинские боевики выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня.

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