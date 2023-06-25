Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 июня 2023 16:44

СЦКК ДНР: Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка выросло до пяти человек

Украинские боевики продолжают обстреливать города Республики
Владислав ГУЩИН
Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка ВСУ выросло до пяти человек

Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка ВСУ выросло до пяти человек

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Число пострадавших в результате обстрела вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка возросло до пяти человек. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Ранения получили пять гражданских лиц: парень 2005 года рождения, мужчины 1973, 1999, 2000 года рождения и женщина 1985 года рождения, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в результате украинского обстрела города в 13:20 ранение получила женщина 1956 года рождения.

Напомним, ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка погиб человек. Также в 16:40 из населенного пункта Красноармейск украинские боевики выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в Киевском районе обстрелом ВСУ ранена женщина

Мирная жительница пострадала на улице Океанской (подробнее)