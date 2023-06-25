В спортшколы ДНР доставили оборудование и спортивный инвентарь

В спортшколы ДНР доставили спортивный инвентарь. Фото: Телеграм Юрий Мартынов

В спортивные школы Донецкой Народной Республики доставили оборудование и спортивный инвентарь от Фонда «Наш спорт». Об этом сообщил и.о. министра спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

- Во исполнение поручения заместителя Министра спорта Российской Федерации Одеса Хасаевича Байсултанова 23 июня Фонд при участии Федерации Бокса России организовал поставку необходимого инвентаря для организации тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах Шахтерска и Донецка, - отмечает Юрий Мартынов. - Также, для развития компьютерного спорта Фондом в ГБУ Комплексная детско-юношеская спортивная школа доставлены компьютеры и комплектующие к ним!

Министр спорта и туризма поблагодарил за помощь, которая так необходима ребятам.

- Даже не сомневаюсь, что воспитанники спортивных школ уже с нетерпением ждут момента, когда смогут приступить к тренировочному процессу с новым инвентарем, - добавил он.

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