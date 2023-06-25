Минпромторг ДНР наладил полное взаимодействие с российскими федеральными торговыми сетями

В ДНР наладили полное взаимодействие с российскими федеральными торговыми сетями Фото: Елена Лебедева

Министерство промышленности и торговли ДНР наладило полное взаимодействие с российским федеральными торговыми сетями. Об этом сообщила ДАН заместитель министра Наталья Козина.

По ее словам, главная задача, чтобы не было дефицита на продукты и цены на них были низкими. Она отметила, что все идут на встречу в таком формате и подписывают контракты.

- С региональными и федеральными торговыми сетями, несмотря на то, что они, казалось бы, конкуренты, при этом у нас полное взаимодействие и с федеральными, и с региональными сетями, - сказала Козина.

Наталья Козина добавила, что российские федеральные торговые сети намерены развивать бизнес в ДНР.

Напомним, что Минспорта России поможет создать в Республике семь физкультурно-оздоровительных комплексов. Также в этом году за счет средств федерального бюджета Минспорта России восстановит в ДНР 12 физкультурно-спортивных сооружений, которые были повреждены в результате боевых действий.

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