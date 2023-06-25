Выпускники из Донецка приняли участие в фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Выпускники из Донецка участвовали в фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Отличники из Донецка своим трудом и талантом по праву заслужили принимать в нем участие! – отметил Алексей Валерьевич.

Шествие по Неве брига «Россия» под алыми парусами стало кульминацией праздника выпускников школ «Алые паруса», который впервые прошел в Ленинграде в 1968 году. «Алые паруса» проводили выпускников во взрослую жизнь.

Отметим, что проходу брига «Россия» предшествовал концерт на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга. По сообщению пресс-службы администрации губернатора города, приглашения на «Алые паруса» в этом году получили около 60 тысяч петербургских выпускников и около десяти тысяч выпускников из других регионов России.

Почетными гостями праздника стали 430 выпускников из ДНР, включая Мариуполь - город-побратим Санкт-Петербурга.

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