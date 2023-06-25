Пропускной пункт «Успенка» между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме

Пропускной пункт «Успенка» работает в штатном режиме. Фото: Минтранс ДНР

Контрольно-пропускной пункт «Успенка» на административной границе между ДНР и Ростовской областью продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает министр транспорта Республики Владимир Тужилин.

- Сегодня работаю по объезду дорожных объектов, заехал также на пункты пропуска. Пункт пропуска «Успенка» работает в штатном режиме. Никаких новых дополнительных ограничений нет. Все работает в том порядке, который мы привыкли видеть до тех событий, которые случились вчера. Продолжаем работать, - сказал Владимир Тужилин.

Напомним, что в ДНР продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги, связывающей пункты пропуска «Мариновка» и «Успенка». Сейчас оренбургские дорожники выполнили порядка 40% от запланированного объема. По словам министра транспорта региона Владимира Тужилина, сейчас идет ремонт трассы «Калиновое-Квашино».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оренбургские дорожники проводят капремонт дороги к пунктам пропуска в ДНР

Специалисты выполнили порядка 40% от запланированного объема (подробнее)