Оренбургские дорожники проводят капремонт дороги к пунктам пропуска в ДНР

Оренбургские дорожники проводят капремонт дороги к пунктам пропуска. Фото: Минтранс ДНР

В ДНР продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги, связывающей пункты пропуска «Мариновка» и «Успенка». Сейчас оренбургские дорожники выполнили порядка 40% от запланированного объема. Об этом сообщает министр транспорта региона Владимир Тужилин.

- Сегодня в числе других объектов проехал по маршруту автомобильной дороги, связывающей пункты пропуска «Мариновка» и «Успенка». Здесь идет ремонт трассы «Калиновое-Квашино». Капитальный ремонт на участке протяженностью 10,6 км ведут оренбургские дорожники. Темпы хорошие. От запланированного объема уже выполнено порядка 40%», - сообщил Владимир Тужилин.

Напомним, что при содействии Свердловской области в этом году почти 80 тысяч квадратных метров автодорог отремонтировано в Макеевке. Ямочные ремонты прошли на участках дорог по улицам Донецкой, Дорожной и Кирова. Также капитальный ремонт провели на улицах Кирова, Свердлова, Антропова, Победы и Репина.

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