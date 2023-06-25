В ДНР завершился первый этап творческого конкурса «Моя Республика»

Подведение первых итогов. Фото: «ЕР» в ДНР

В Донецке подвели итоги первого, муниципального, этапа творческого конкурса «Моя Республика». Песни, стихи, танцы и другие творческие номера предоставили на суд зрителей и компетентного жюри сотни жителей изо всех городов ДНР. Об этом сообщает официальный канал «Единой России» в Республике.

- Мы вручаем призы победителям первого этапа: три третьих места, три вторых, три – первых и приз зрительских симпатий. В сентябре будет второй этап, в котором сегодняшние победители будут состязаться друг с другом. В этом этапе судьями будет вся Республика, - рассказала замруководителя РИК Донецкого регионального отделения Единой России Марина Каплянок.

Андрей, один из победителей конкурса, пришел с работой «Мой Донецк» – композиция про любимый город.

- Большое спасибо моему преподавателю актерского мастерства Марине Игоревне Дидековой из детского театра «Синяя птица». Я в этом театре уже семь лет. Пришел, когда мне было пять. В моей композиции я показал то, чего не могут почувствовать люди, не живущие здесь. Ужасы войны, любовь к родному городу, - говорит он.

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