МЧС ДНР сообщило, что за сутки в Горловке в результате пожара погибло два человека

В Горловке в результате пожара погибло два человека. Фото: МЧС ДНР

В результате пожара в Горловке 24 июня погибло двое человек. Причины возгорания на данный момент устанавливаются. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ДНР.

- В Горловке, на улице Баженова загорелся одноэтажный многоквартирный дом. В огне погибла пожилая женщина 1927 года рождения, уничтожены вещи и мебель на площади 15 квадратных метров, - отмечают в ведомстве.

Также при пожаре в квартире двухэтажного дома на улице Короткова погиб мужчина 1961 года рождения. Для ликвидации возгорания было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава. В МЧС добавили, что за прошлые сутки в Республике ликвидировано 18 пожаров.

Напомним, что вооруженные формирования Украины открыли огонь из реактивной системы залпового огня на Горловском направлении. Под обстрелом боевиков оказался поселок Широкая Балка.

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