С начала 2023 года Россельхознадзор выдал около девяти тысяч карантинных сертификатов в ДНР

Россельхознадзор выдал около девяти тысяч карантинных сертификатов для предприятий ДНР. Фото: МинАПП ДНР

Специалисты регионального Россельхознадзора с начала 2023 года выдали около девяти тысяч карантинных сертификатов владельцам предприятий и складских хозяйств Республики. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ДНР.

- С начала текущего года Управлением Россельхознадзора по Донецкой Народной Республике выдано 8 913 карантинных сертификатов, проведен отбор 854 средних образцов подкарантинной продукции общим весом 371 416,423 тонн, в том числе хранящейся в 288 складских помещениях, 388 силобэгах и четырех теплоходах на установление фитосанитарного состояния с целью выдачи карантинного сертификата (зерно пшеницы, ячменя, кукурузы, семена подсолнечника продовольственного, семена рапса на переработку, отруби пшеничные, а также горох и просо), - отмечают в ведомстве.

Напомним, что глава министерства экономического развития Донецкой Народной Республики Роман Зверков заявил, что в регионе не будет дефицита товаров или повышения цен. По его словам, созданы значительные запасы товаров, никакого дефицита в регионе не будет. Также совместно с Минпромторгом будет контролироваться рост цен.

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