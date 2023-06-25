В Волновахском районе ДНР восстановили тридцать многоквартирных домов

Жилье приводят в порядок с опережением сроков. Фото: Минстрой ДНР

Меньше чем за три месяца ямальские строители восстановили тридцать многоквартирных домов в Волновахском районе ДНР. Свои жилищные условия улучшили 270 семей, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

Подрядчики отремонтировали шесть двухэтажных домов в Волновахе, двенадцать многоквартирников в селе Ближнее, шесть многоэтажек в селе Равнополь и по одному многоквартирному дому в селах Зачатовка, Ивановка, Бугас, Красновка, Хлебодаровка и Валерьяновка. Специалисты заменили крышу, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, восстановили систему отопления.

- Дома готовы к осенне-зимнему периоду. В них 447 квартир, а проживали только в половине. Но за время работ мы видим, как люди возвращаются. Уверен, эта тенденция продолжится. Все делаем для этого, - подчеркнул первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко.

По его словам, на завершающей стадии находятся еще пятьдесят многоквартирных домов. Все работы идут с опережением. В планах специалистов в этом году приступить к восстановлению еще девяносто четырех домов.

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