ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка

Украинские боевики ведут огонь по мирным кварталам Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики обстреляли Донецк Киевский и Петровский районы. Об этом сообщает глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- С 21:00 24 июня до 9:00 25 июня, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка два раза подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), - рассказал в телеграм-канале донецкий градоначальник.

Уточняется, что в направлении Киевского и Петровского районов противник выпустил одиннадцать снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

Напомним, что за сутки ВФУ выпустили по Республике 197 единиц снарядов и ракет. Под огнем украинских боевиков оказались Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, столица г. Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы) и Макеевка (Червоногвардейский район).

К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.

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