400 выпускников из Мариуполя готовы принять участие в празднике «Алые паруса»

В северную столицу прибыли 400 выпускников из Мариуполя. Фото: Моргун/ТГ

Выпускники Мариуполя, прибывшие в Санкт-Петербург по приглашению губернатора Александра Беглова, готовы принять участие в празднике «Алые паруса». Школьники уже получили аттестаты российского образца и ожидают начала фестиваля. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Сейчас мариупольцы находятся в Северной столице. Они уже получили аттестаты российского образца и ожидают начала мероприятий. По информации организаторов, для выпускников на Дворцовой площади пройдет концерт, где выступят начинающие и топовые артисты России. Также для ребят подготовлено яркое шоу, встреча рассвета, шествие сказочного брига под алыми парусами и фейерверк, — отметил мэр.

Моргун добавил, что в северную столицу пригласили 400 мариупольских выпускников.

— Благодарю Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за подаренный мариупольским выпускникам праздник, который они запомнят на всю жизнь, — отметил градоначальник.

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