Вице-премьер ДНР заявил, что в регионе нет дефицита топлива

АЗС в ДНР продолжают работать в штатном режиме. Фото: ДАН

Первый заместитель Председателя Правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что в регионе нет дефицита топлива, а все АЗС и операторы топливного рынка работают в штатном режиме. Вице-премьер призвал не создавать искусственный ажиотаж.

— Сегодня на некоторых АЗС возобновилась тенденция заливать полный бак «на всякий случай», появляются очереди. В Мариуполе начинается ажиотаж - у людей есть опасения, что в ближайшее время не будет возможности заправиться. В особенности, это касается машин, следующих из Ростова. Нами предприняты все меры, чтобы ситуация с топливом оставалась стабильной, — поделился Чертков в своем телеграм-канале.

Вице-премьер добавил, что при необходимости власти введут ограничение залива топлива в машины, но, по его мнению, к ней не придется прибегать.

— На территории Республики сформирован необходимый запас топлива, поставки продолжаются, оснований для паники нет, дефицита ГСМ также нет. Все операторы топливного рынка работают в обычном режиме, — подчеркнул Андрей Чертков.

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