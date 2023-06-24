В Донецк прибыл очередной гумконвой для мирных жителей и бойцов

Неравнодушные россияне продолжают помогать Донецку и другим городам ДНР (архивное фото). Фото: МЧС ЛНР

20 тонн гуманитарного груза прибыли в Донецк. Помощь Республике передала российская общественная организация «Вече» и благотворительный фонд «География сердца». В состав груза вошли технические средства для военнослужащих, одежда, обувь и учебная литература. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— В составе груза были квадрокоптеры, метеостанции, плащи и пончо, масксети, а также средства связи для наших бойцов. Для гражданского населения — средства гигиены, одежда и обувь, а также большая партия литературы для учебных заведений Республики. Груз был собран неравнодушными гражданами и в кратчайшие сроки доставлен в Донецк, — отметили в НМ.

В пресс-службе ведомства добавили, что груз доставили в Республику при содействии 1 Донецкого армейского корпуса.

Напомним, что ранее для бойцов ДНР доставили автовездеходы, квадроциклы, багги и пикапы. Помощь поступила от Дальневосточного федерального округа.

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