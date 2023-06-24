Мэр Мариуполя заявил, что судьба города неразрывно связана с Россией

В приморском городе преображаются парки, дороги, дома, социальные и культурные объекты. Фото: Хуснуллин/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун заявил, что судьба Мариуполя неразрывно связана с Россией. В город ежедневно прибывают гуманитарные конвои, а сам он преображается и становится более современным.

— Ежедневно мы видим, как разрушенный Мариуполь становится благоустроенным современным городом. Масштабы восстановления не виданы ранее. Судьба Мариуполя неразрывно связана с Россией. Сегодня наш город и все мариупольцы четко заявляют: мы вместе со всей Россией, мы за нашего Президента, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

Олег Моргун добавил, что гуманитарные грузы для разных категорий населения продолжают прибывать в Мариуполь, а Владимиру Путину небезразлично будущее города.

— Президенту страны небезразлична участь и будущее Мариуполя. Владимир Владимирович подтвердил это своим приездом сюда, живым общением с горожанами. После этого многие локальные вопросы, в которые, казалось бы, не должен вникать Президент, при его непосредственном участии были решены, — добавил градоначальник.

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