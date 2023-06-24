Денис Пушилин проверил боевую готовность военнослужащих на линии соприкосновения

Бойцы на линии соприкосновения продолжают выполнять приказы Верховного Главнокомандующего и держать ситуацию под контролем. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики лично посетил позиции нескольких подразделений в регионе. По словам Дениса Пушилина, на отдельных участках линии соприкосновения идет позиционное противостояние, на других — продвижение российских бойцов вперед.

— Заехал в несколько подразделений, чтобы лично убедиться в высоком боевом духе бойцов и четком выполнении задач Верховного Главнокомандующего РФ по освобождению территории ДНР. На отдельных участках фронта – позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперед.

Врио Главы Республики добавил, что командир 114 бригады Илья Малый доложил о контролируемой обстановке на авдеевском направлении.

— Ребята показали собственные технические разработки подразделения, которые помогают эффективно поражать противника. Не сомневаюсь, били и будут бить, — отметил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

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