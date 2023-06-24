Жители новых регионов смогут получить медпомощь без полиса ОМС до конца 2023 года

Предоставлять полисы ОМС необходимо с января 2024 года. Фото: Мингазов/ТГ

До конца 2023 года предъявление полиса медицинского страхования в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях не требуется. Всю медпомощь жители регионов получают бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения России.

— В Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях предъявление медицинского полиса до конца года не требуется — медицинская помощь оказывается бесплатно, — отметил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр добавил, что на всей территории России, включая новые территории, полисы ОМС оформляются в электронном виде и могут быть распечатаны на портале Госуслуг.

— Поэтому даже в случае утери никаких действий для его восстановления не требуется, — добавила министр.

Напомним, что глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о соответсвии республиканского уровня оказания медицинской помощи общероссийскому.

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