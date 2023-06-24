Денис Пушилин заявил, что на линии соприкосновения бойцы ВС РФ отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед

Отражение украинских атак и продвижение вперед на донецком направлении продолжается, подчеркнул врио Главы ДНР. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что военнослужащие России продолжают отражать атаки на донецком направлении. Продвижение войск продолжается.

— По всей линии соприкосновения на направлении Донецкой Народной Республики бойцы Вооруженных сил Российской Федерации на своих местах отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед, где это возможно. Еще раз подчеркиваю, что только Президент, только Владимир Владимирович Путин сможет привести нас к той нужной и долгожданной победе, — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что экипаж российского танка метким выстрелом уничтожил позиции ВСУ на авдеевском направлении. Танкисты 10 танкового полка с закрытых огневых позиций взрывают вражеский опорный пункт. Кадры работы танкистов опубликовала пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики.

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