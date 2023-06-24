Украинские боевики возобновили обстрел Горловки из РСЗО

В результате обстрела пострадал дом в Никитовском районе Горловки. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Горловки из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено шесть ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:15 зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки из реактивной системы залпового огня. По району было выпущено шесть ракет с позиций украинских боевиков, расположенных в Нелеповке, — отметили в ведомстве.

Спустя час украинские боевики возобновили обстрел Горловки, выпустив пять снарядов калибром 152 мм по Никитовскому району. Обстрел велся с позиций ВСУ в Дзержинске.

Глава администрации Горловки отметил, что в результате обстрела зафиксировано прямое падание снаряда в кровлю дома на улице Лебедева-Кумача.

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