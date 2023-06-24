СЦКК ДНР: ВСУ за сутки выпустили свыше 200 боеприпасов по ДНР

За сутки в ДНР повреждены четыре жилых дома и три объекта инфраструктуры (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 203 различных боеприпасов. Под огнем боевиков оказались шесть населенных пунктов. К счастью, жертв удалось избежать. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены четыре жилых домостроения в Кировском районе Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры. За истекшие сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что за предыдущие сутки военные эксперты СЦКК зафиксировали 37 обстрелов территории Донецкой Народной Республики.

— На донецком направлении противник совершил 25 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском — восемь обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском направлении зафиксировано три обстрела из артиллерии 155 мм, — добавили в ведомстве.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке обстрелом ВСУ повреждены частные дома, сгорел автомобиль

Украинские войска за день выпустили по городу почти 90 натовских снарядов (подробнее)