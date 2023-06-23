В Донецке обстрелом ВСУ повреждены частные дома, сгорел автомобиль

За день территория города шестнадцать раз подверглась украинским обстрелам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ были повреждены частные жилые дома и сгорел автомобиль. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что за прошедший день, 23 июня, по данным СЦКК ДНР, территория Донецка шестнадцать раз подверглась украинским обстрелам. Под прицельным огнем противника оказались четыре района города.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 89 снарядов калибром 155 мм, - заявил градоначальник.

Тем временем в Горловке в результате обстрела был поврежден водовод, без водоснабжения остались три поселка. Мэр Приходько заявил, что ВСУ также повредили линию электропередачи в городе. Под огнем украинских войск с самого утра находятся Никитовский и Центрально-Городской район Горловки. Ранее ВСУ выпустили по Горловке более 50 ракет из РСЗО, обстреляв Центрально-Городской, Никитовский и Калининский районы.

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