В Донецке перекрыли движение троллейбусов по причине столкновения трех автомобилей

Движение транспорта было временно перекрыто Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке перекрыли движение троллейбусов из-за столкновения трех автомобилей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Калининском районе около здания медуниверситета.

- Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 7, 11 в Калининском районе возле медуниверситета по причине столкновения трех автомобилей. Пострадавших нет, - заявил градоначальник.

Мэр отметил, что движение троллейбусов под № 11 будет осуществляться по укороченному маршруту - от микрорайона Восточный до улицы Марии Ульяновой.

Чуть позже стало известно, что движение транспорта было возобновлено.

Напомним, ранее сообщалось, что 8-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Ворошиловском районе Донецка. Пожилой водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с другим автомобилем.

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