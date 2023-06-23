В Мариуполь доставили новый гуманитарный груз для стройбригад

В состав груза вошли болгарки, диски, гвоздодеры и футболки. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполь доставили новый гуманитарный груз для строительных бригад. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Юго-Западного административного округа города Москва в четвертый раз привозит помощь мариупольским строителям.

- Сегодня заместитель секретаря этого отделения Владимир Промыслов и руководитель Центров юридической помощи при гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе Екатерина Коншина передали МУП АГМ «Мариупольжилкомплекс» болгарки, диски, гвоздодеры и футболки, - рассказал мэр.

По словам градоначальника, число участников стройбригад в Мариуполе постепенно увеличивается. Сейчас на объектах восстановления трудятся уже более 160 человек.

- Уверен, они будут рады и признательны соотечественникам из столицы за такую важную целевую помощь, - считает Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполь в ближайшее время прибудет специнструмент для стройбригад. В работах по восстановлению городской инфраструктуры задействованы специалисты 16 регионов России.

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