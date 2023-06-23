Российские врачи успешно провели операцию по пересадке костного мозга шестилетнему мальчику из ДНР

Проведенное хирургами сложное оперативное вмешательство прошло успешно Фото: Иван Макеев

Врачи Российской детской клинической больницы провели успешные операции шестилетнему мальчику из ДНР и восьмилетней девочке из ЛНР, у которых была выявлена приобретенная апластическая анемия. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Там уточнили, что страшный диагноз был поставлен обоим детям год назад. Победить болезнь вначале старались консервативными методами, но показатели крови были на критически низком уровне. Детям требовалась срочная пересадка костного мозга. Провести такое оперативное вмешательство взялись в РДКБ Минздрава России.

- Донором для мальчика стал его папа, а для девочки подобрали неродственного донора, - рассказали в больнице.

Сообщается также, что сейчас прошедшие через операцию маленькие пациенты чувствуют себя хорошо. Детей уже выписали из больницы, они находятся на амбулаторном лечении.

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