Денис Пушилин считает, что в ситуациях с нацизмом нейтралитета придерживаться невозможно. Фото: сайт Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин назвал тревожным знаком появление поставляемого Киеву оружия у границ Израиля и указал на опасность нейтралитета со стороны Тель-Авива.

- Меня удивляет больше всего то, что израильские политики не бьют в набат, наблюдая возрождение нацизма в той части Европы, где только в Бабьем Яре гитлеровцы и их пособники-бандеровцы уничтожили свыше 100 тысяч евреев. И России сегодня вновь приходится освобождать мир от коричневой чумы, - заявил он в своем телеграм-канале.

Лидер ДНР отметил, что теперь Биньямин Нетаньяху заявляет о появляющемся на Ближнем Востоке у границ своей страны оружия, которое ранее Запад передал Украине. Что вполне можно было предусмотреть, учитывая «добропорядочность» украинских военачальников.

- И это тревожный сигнал для и так непростых процессов в регионе. В ситуациях с нацизмом нейтралитета придерживаться невозможно, - подчеркнул Пушилин.

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