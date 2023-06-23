Для производителей ДНР готовят новые механизмы поддержки

Воспользоваться новыми возможностями смогут обрабатывающие производства, предприятия торговли, строительства и сельского хозяйства. Фото: ТГ/Хоценко

Для производителей ДНР готовят новые меры поддержки. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития России.

Там уточнили, что глава ведомства Максим Решетников посетил Донецк и Мариуполь для того, чтобы проконтролировать исполнение поручений Президента РФ о предоставлении предпринимателям региона федеральных мер поддержки.

- Максим Решетников сообщил, что министерство совместно с региональными властями готовит новые механизмы поддержки производителей ДНР, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что руководитель Минэкономразвития и врио Главы ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о присоединении Донецкой Народной Республики к национальному проекту «Производительность труда». Чтобы воспользоваться возможностями данного проекта, обрабатывающие производства, предприятия торговли, строительства и сельского хозяйства Республики должны оформить заявку на специальном интернет-портале.

Напомним, ранее сообщалось, что предприятиям ДНР помогут наладить производство и увеличить выпуск продукции. Бизнес может воспользоваться мерами поддержки нацпроекта «Производительность труда».

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