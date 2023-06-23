После ремонта больница полностью преобразилась. Фото: ТГ/Пушилин
В ДНР завершили капитальный ремонт центральной больницы Новоазовского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.
Уточняется, что медучреждение было восстановлено силами специалистов из Московской области. Как рассказал главврач, зданию больницы уже более 60 лет и его состояние до недавнего времени было очень печальное, а теперь - «шикарное».
- Хочется идти на работу, говорят врачи Новоазовской центральной районной больницы, - цитирует слова коллектива Пушилин.
По словам руководителя Республики, строители действительно постарались, к тому же регион-шеф поставил в больницу новое оборудование и мебель. Ремонт сделан по всем требованиям российских стандартов.
- Огромная благодарность строителям и губернатору Московской области Андрею Воробьеву за такое отношение и значимую помощь, - отметил лидер ДНР.
Напомним, ранее сообщалось, что Московская область уже более, чем наполовину отремонтировала Новоазовскую центральную районную больницу. В помещениях устанавливают современное оборудование.
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