После ремонта больница полностью преобразилась. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР завершили капитальный ремонт центральной больницы Новоазовского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Уточняется, что медучреждение было восстановлено силами специалистов из Московской области. Как рассказал главврач, зданию больницы уже более 60 лет и его состояние до недавнего времени было очень печальное, а теперь - «шикарное».

- Хочется идти на работу, говорят врачи Новоазовской центральной районной больницы, - цитирует слова коллектива Пушилин.

По словам руководителя Республики, строители действительно постарались, к тому же регион-шеф поставил в больницу новое оборудование и мебель. Ремонт сделан по всем требованиям российских стандартов.

- Огромная благодарность строителям и губернатору Московской области Андрею Воробьеву за такое отношение и значимую помощь, - отметил лидер ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что Московская область уже более, чем наполовину отремонтировала Новоазовскую центральную районную больницу. В помещениях устанавливают современное оборудование.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Торезе Приморский край вдыхает новую жизнь в школу искусств

Глава ДНР Денис Пушилин посетил объект восстановления (подробнее)