Предприятиям ДНР помогут наладить производство и увеличить выпуск продукции

Воспользоваться поддержкой нацпроекта могут предприятия, оборот которых превышает 400 миллионов рублей, а доля иностранного участия составляет не более 50% Фото: Дмитрий СТЕШИН

Предприятиям ДНР помогут наладить производство, увеличить выпуск продукции и получить льготные кредиты. Такие меры поддержки бизнес получит благодаря вступлению региона в нацпроект «Производительность труда». Об этом заявил в ходе рабочего визита в Республику глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников

Он отметил, что Донбасс всегда был и остается мощным промышленным центром. Важно, чтобы на этапе вхождения в новое экономическое пространство вся эта мощь не была утрачена, а получила новый импульс для развития.

- Самое важное - это поднять заработную плату в реальном секторе экономики для того, чтобы удержать кадры, чтобы не перетекали в соседние регионы. Это тема номер один, - заявил министр.

Уточнятся, что воспользоваться поддержкой нацпроекта могут предприятия, оборот которых превышает 400 миллионов рублей, а доля иностранного участия составляет не более 50%. С ними поработают эксперты, которые помогут улучшить производство. После этого компании смогут получить займы под 1% от Фонда развития промышленности на обновление оборудования.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПСБ выдал первые льготные кредиты предпринимателям ДНР

Средства были выделены по программе государственной поддержки (подробнее)