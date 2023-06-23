В ДНР приступили к строительству флагманского отделения МФЦ

Флагманский центр строится по поручению Президента России. Фото: Минэкономразвития РФ

В Донецкой Народной Республике приступили к строительству флагманского отделения Многофункционального центра. Ход проведения работ лично проинспектировал в рамках рабочего визита в регион глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Осмотрев строящееся здание МФЦ, глава Минэкономразвития подчеркнул, что после завершения работ важно обеспечить здесь оказание всего спектра госуслуг по российским стандартам.

- Флагманский центр строится по поручению Президента РФ, кроме того, в ДНР будут отремонтированы и оснащены еще 38 объектов, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что сейчас в Республике работают 29 отделений МФЦ, где жителям предоставляют 36 видов услуг. С 1 января 2023 года в них уже приняли более 350 тысяч заявлений от граждан и оказали более 160 тысяч услуг.

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