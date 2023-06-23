В Донецком институте Государственной противопожарной службы МЧС России прошел первый выпуск

Министр обратился к выпускникам с напутственным словом. Фото: МЧС РФ

Глава МЧС РФ Александр Куренков вручил дипломы первым выпускникам Донецкого института Государственной противопожарной службы МЧС России. Об этом сообщили в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Там уточнили, что в этот день лейтенантские погоны надели 32 новоиспеченных офицера. Обратившись к ним с напутственным словом, министр отметил, что именно сейчас, в столь нелегкое для страны время, как никогда нужны подготовленные специалисты в области защиты людей и обеспечения их безопасности.

- Несомненно, вы сделали достойный и правильный выбор, связав свою жизнь с благородным делом спасения, - отметил Куренков.

Сообщается, что уже скоро нынешние выпускники встанут в один строй с профессиональными пожарными России. А пока воспитанников вуза ожидал парадный марш, который завершился старой доброй традицией - выпускники подбросили в небо монеты, как символ блестящей карьеры в будущем.

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