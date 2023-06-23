Сотрудники Центра «Лидер» рассказали о масштабах разминирования освобожденных территорий ДНР

Саперы уже успешно отработали сотни заявок по разминированию местности. Фото (архив): МЧС ДНР

Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» сообщили о масштабах проводимых работ по разминированию освобожденных территорий Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Там уточнили, что полную информацию спасатели обнародовали в ходе рабочего визита Главы МЧС России Александра Куренкова в Мариуполь. Они рассказали министру, что в освобожденном городе пожарно-спасательную службу пришлось создавать практически заново.

- Так, после освобождения нескольких районов Мариуполя пожарно-спасательная служба восстанавливалась практически с нуля, - отметили сотрудники МЧС.

При этом они отметили, что несмотря на последствия боевых действий, сложные социально-бытовые условия, подразделения ведомства своевременно приходили на помощь пострадавшему населению.

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