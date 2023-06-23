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НовостиПолитика23 июня 2023 13:43

В результате обстрела ВСУ в Горловке поврежден водовод, без водоснабжения остались три поселка

Украинские боевики продолжают наносить артиллерийские удары по территории ДНР
Владислав ГУЩИН
В результате обстрела ВСУ в Горловке поврежден водовод (архивное фото). Фото: ТГ/Приходько

В результате обстрела ВСУ в Горловке поврежден водовод (архивное фото). Фото: ТГ/Приходько

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. Так, в Горловке украинские боевики повредили водовод, без водоснабжения остались три поселка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Иван Приходько.

- СМЭО Ясиноватая сообщает что в результате обстрела со стороны ВФУ поврежден водовод ф200мм по ул. Знатная, 34. В связи с этим с 23.06.2023 до окончания работ по ликвидации порыва будет прекращена подача воды в поселки: Трудовая, ГРЭ, станция Никитовка и на улицы: Знатная, Урожайная, Бондаря, - отметил мэр города.

Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно с 11 утра ВСУ выпустили 22 снаряда из артиллерии. Под огнем украинских боевиков оказались Куйбышевский, Киевский, Петровский и Кировский районы. Также за прошлые сутки украинские боевики открыли огонь по пяти населенным пунктам ДНР, выпустив 256 боеприпасов.

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