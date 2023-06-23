Глава МЧС России осмотрел территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Руководитель спасательного ведомства осмотрел территорию меткомбината, где еще недавно проводились масштабные работы по разминированию. Фото: МЧС РФ

Глава МЧС России Александр Куренков посетил Мариуполь, где осмотрел территорию металлургического комбината «Азовсталь» и Собора Архистратига Божия Михаила. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Там уточнили, что оба объекта получили значительные повреждения в ходе боевых действий.

- В настоящее время спасатели участвуют в восстановлении храма, - заявили в МЧС.

Сообщается также, что Куренков побывал в спасательном центре и пожарных частях Мариуполя, где проинспектировал работу отряда пиротехнических и аварийно-спасательных работ. Выяснилось, что в городе уже успешно отработаны сотни заявок по разминированию местности и разбору завалов. Этими работами в Мариуполе занимаются свыше 250 спасателей.

Каждый из них смог в ходе встречи с министром задать ему интересующий вопрос. Также Александр Куренков встретился с эвакуированными семьями сотрудников МЧС России по ДНР и проверил условия их проживания. По его словам, в ближайшее время ведомство проработает механизм организации полноценного отдыха для работников республиканского министерства.

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