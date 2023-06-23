30 детей из ДНР отправились на оздоровления в Евпаторию

Тридцать детей из разных городов ДНР отправились на оздоровления в Крым Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Тридцать детей из разных городов Донецкой Народной Республики отправились на оздоровления в Крым. Ребята пробудут там две недели, где пройдут необходимую реабилитацию. Об этом сообщила омбудсмен Республики Дарья Морозова.

- Отправили в Крым на медико-психолого-педагогическую реабилитацию группу из 30 детей в сопровождении десяти взрослых, включая медработника и педагога. Это несовершеннолетние жители Донецка, Горловки, Макеевки, Тореза, которые получили ранения и пережили психологические потрясения в ходе войны, - отметила омбудсмен.

Дарья Морозова добавила, что ребята будут отдыхать в санатории «Здравница», где каждому врачи подберут индивидуальный план лечебных и реабилитационных процедур.

Напомним, что школьники из Ясиноватой отправились на отдых в Евпаторию в детский центр «Алые паруса». Ребята отправились в Крым на 25 дней, где их ждет масса увлекательных мероприятий.

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