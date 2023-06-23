В Донецке продолжают ремонт дорог в четырех районах

Восстановление дорожного полотна в Донецке продолжается, несмотря на обстрелы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке продолжается фрезерование и обновление дорожного полотна сразу в нескольких районах. Специалисты предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» работают в городе ежедневно, несмотря на обстрелы. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Кировском районе идёт текущий ремонт дорог, в Петровском районе – отсыпка улиц частного сектора. Продолжается работа по асфальтированию внутриквартальных дорог Калининского, Киевского и Ворошиловского районов, — отметил градоначальник.

Мэр Донецка добавил, что в городе продолжается и благоустройство улиц.

— Во всех районах города проводится ручная и механизированная уборка автодорог и покос сорных трав, — поделился глава городской администрации в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее мэр Мариуполя поручил уделить особое внимание благоустройству и уборке улиц и общественных территорий.

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