В Донецке продолжают ремонт дорог в четырех районах

Восстановление дорожного полотна в Донецке продолжается, несмотря на обстрелы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Донецке продолжается фрезерование и обновление дорожного полотна сразу в нескольких районах. Специалисты предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» работают в городе ежедневно, несмотря на обстрелы. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— В Кировском районе идёт текущий ремонт дорог, в Петровском районе – отсыпка улиц частного сектора. Продолжается работа по асфальтированию внутриквартальных дорог Калининского, Киевского и Ворошиловского районов, — отметил градоначальник.
Мэр Донецка добавил, что в городе продолжается и благоустройство улиц.
— Во всех районах города проводится ручная и механизированная уборка автодорог и покос сорных трав, — поделился глава городской администрации в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее мэр Мариуполя поручил уделить особое внимание благоустройству и уборке улиц и общественных территорий.
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