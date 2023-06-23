Донецкое отделение фонда «Защитники Отечества» начало сотрудничать с Нотариальной палатой ДНР

Консультации будут абсолютно бесплатными. Фото: Пушилин/ТГ

Нотариусы Донецкой Народной Республики будут раз в неделю проводить бесплатные консультации на базе донецкого отделения фонда «Защитники Отечества». Это стало возможным после установления сотрудничества между фондом и Нотариальной палатой ДНР.

— Получить консультативную помощь по совершению нотариальных действий могут ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР и НМ ЛНР с 11 мая 2014 года, а также члены семей участников СВО, — отметила в фонде.

Консультации на базе отделения фонда будут проходить раз в неделю на исключительно бесплатной основе. Подать заявку на консультацию можно по телефону горячей линии или через администратора при посещении филиала фонда.

Напомним, что фонд «Защитники Отечества» начал работу в ДНР 1 июня. За первые две недели в организацию обратились порядка 300 заявителей.

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