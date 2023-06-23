В ДНР планируют организовать молодежные центры во всех городах

Молодежные центры смогут появится в каждом городе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Исполняющий обязанности министра молодежной политики Донецкой Народной Республики заявил, что в каждом городе региона появится молодежный центр. Об этом Кирилл Макаров рассказал в ходе прямой линии.

— В перспективе мы хотим, чтобы во всех субъектах ДНР появились профильные молодежные центры, которые будут работать, — отметил Макаров.

Министр молодежной политики добавил, что ДНР стала первым регионом в России, где дали старт проведению мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

Напомним, что глава министерства рассказал о возможности учредить в Республике именную стипендию. На нее сможет претендовать одаренная и талантливая молодежь, которая проявила себя в научной, творческой, спортивной и других сферах. Ранее вузы региона получили квоты на президентские и правительственные стипендии. Правительство утвердило порядок отбора студентов на них.

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